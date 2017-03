„Putzmunter“ – Die Grünen sammeln Müll in Ochsenfurt

Im Rahmen der Aktion „Putzmunter“ sammelten am Samstag freiwillige Helferinnen und Helfer der Grünen Jugend Würzburg gemeinsam mit dem Ochsenfurter Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen entlang des Mains in Ochsenfurt Müll. Die Aktion will unter anderem auf das Ausmaß der Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit der Müllverursacher hinweisen. Einige Müllablagerungen waren schon älter und mussten teilweise unter Pflanzen herausgegraben werden. Plastik, Glas, Schuhe aber auch eine Autobatterie wurden eingesammelt. Das sollte aber nicht nur die Aufgabe von Umweltschützern sein. Für den Erhalt der Natur ist jeder Mensch verantwortlich, denn solche Müllablagerungen können auch dazu führen, dass Plastik in unsere Nahrungskette gelangt.