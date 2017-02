„Pop meets Classic“ in der Stadthalle Lohr

Am Samstag, den 04.03.2017 findet ab 20.00 Uhr eine zweieinhalbstündige Show in der Stadthalle Lohr statt. Mit klassischer Musik bis zum Pop präsentieren sich Sänger, Big Band, Streichensemble und Orchester. Verschiedenste Akteure, wie die Rock- und Soul Big Band VORSICHT GEBLÄSE! in Kombination mit dem Orchester Neuhof oder das „The Classic Orchestra“ spiegeln die Vielfalt der Musikrichtungen wieder.

Tickets für die Veranstaltung sind noch erhältlich über Reservix bei Tabak Hartmann (Lohrtorstraße 1, Lohr), Richards WeinEck (Obere Brückenstraße 8, Lohr), bei den Main-Echo und Main-Post Servicestellen sowie an allen weiteren Reservix-Vorverkaufsstellen deutschlandweit. Online-Tickets unter www.stadthalle-lohr.de.