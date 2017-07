Politisches Jubiläum – SPD Schwebheim feiert 110 jähriges Bestehen

Am 24. September wird gewählt. Welche Partei kann in diesem Jahr überzeugen? Wer wird der oder die nächste Kanzlerin bzw. Kanzler. Martin Schulz oder Angela Merkel. Die Bundestagsabgeordneten befinden sich mitten im Wahlkampf. Beim 110-jährigen Jubiläum des SPD Ortsverbandes Schwebheim ist es das Thema schlechthin. Der Vorsitzende der SPD Landtagsfraktion Markus Rinderspacher war sich am Freitagabend aber sicher: Die Sozial Demokratische Partei Deutschland sei für die Bundestagswahl gut aufgestellt.