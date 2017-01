PKW fährt gegen Baum – Zwei Schwerverletzte

Volkach, Lkr. Kitzingen – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01.00 Uhr, war ein 53- jähriger Techniker mit seinem VW Golf auf der Staatsstraße von Prosselsheim in Richtung Volkach unterwegs. Zwischen der Vogelsburg und Astheim kam der Pkw aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der 53- jährige Fahrzeuglenker sowie eine 58- jährige Mitfahrerin wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Die Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Am Unfallort waren neben den Feuerwehren aus Volkach, Astheim und Prosselsheim auch zwei Rettungswägen und zwei Notärzte im Einsatz.