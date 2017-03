Pkw beschädigt

In der Konrad-Adenauer-Straße in Estenfeld wurde in der Nacht zum Donnerstag ein blauer Pkw beschädigt. Ein bisher noch unbekannter Täter zerkratzte die Beifahrertüre mit einem spitzen Gegenstand und schraubte die Antenne des BMW´s ab. Der Schaden beläuft sich auf ca. 700 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet unter der Tel. 0931/457-1630 um Hilfe