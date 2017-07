Heute Vormittag wurden am Schweinfurter Schillerplatz die neuen Sitzgelegenheiten eingeweiht. Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Citymanagerin Svenja Melchert konnten schon einmal Probesitzen. Insgesamt zieren nun sechs Kunststoffbänke die Fläche. Mit Maßnahmen wie diesen, soll der Aufenthalt in der Innenstadt bequemer werden. Weitere Projekte werden in Zukunft folgen