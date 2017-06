Parteitag der UnterfrankenSPD

An diesem Samstag, den 24. Juni trifft sich die Bezirkspartei der SPD in Marktbreit. Ab 10 Uhr wird dann im „Lagerhaus am Main“ über verschiedene Themen wie Gerechtigkeit, Europa oder Zuwanderung und Integration gesprochen. Hauptredner ist Sozialdemokrat Professor Peter Bofinger, der nach seinem Vortrag mit den unterfränkischen Bundestagskandidaten, Gästen und Delegierten diskutieren wird. Weiterer Gast ist der Generalsekretär der BayernSPD Uli Grötsch. Interessierte Gäste sind herzlich zum Parteitag eingeladen.