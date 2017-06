Noch 2 Tage – Letzte Informationen zum Bürgerentscheid

103.586 Würzburgerinnen und Würzburger am kommenden Sonntag, den 2. Juli, aufgerufen, über die beiden Bürgerentscheide zum Kardinal-Faulhaber-Platz abzustimmen. Abgestimmt werden kann in 41 Abstimmungsbezirken, die über die gesamte Stadt verteilt sind. Hierzu sind unbedingt der Abstimmungsschein und ein Ausweisdokument mitzubringen. Über das jeweilige Abstimmungslokal wird auf der Rückseite des Abstimmungsscheins informiert. Die Abstimmungslokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

39.378 Abstimmungsberechtigte (Stand Freitag, 30. Juni) haben in den

vergangenen Wochen bereits per Brief abgestimmt. Die Briefabstimmungsunterlagen müssen bis Sonntag, 2. Juli, um 18 Uhr beim Wahlamt der Stadt Würzburg eingegangen sein.

Wer seine Briefwahlunterlagen noch nicht abgeschickt hat, sollte um sicher zu gehen, dass die Unterlagen am Sonntag, 02.07. im Rathaus eingehen, diese direkt im Rathaus einwerfen. Dies ist noch bis Sonntag 18.00 Uhr möglich.

Am Abstimmungstag werden rund 600 Wahlhelfer im Einsatz sein, um ab 18 Uhr die drei getrennten Abstimmungen auszuzählen. Erste Ergebnisse werden ab 18.30 Uhr erwartet.