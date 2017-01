Neujahrsempfang der Bayern SPD

Traditionell im Januar jagt ein Neujahrsempfang den Nächsten. Dabei sprechen die Regionalparteien vor allem über kommunale und überregionale Themen und Ziele. Am Wochenende zum Beispiel lud die CSU zum Neujahrsempfang in das Würzburger Congresscentrum. Die Bayern SPD macht es ihnen in dieser Woche nach. Dabei lädt der SPD Kreisverband Main Spessart am Freitag, den 13. Januar ins historische Rathaus in Karlstadt. Gastrednerin wird in diesem Jahr Andrea Nahles sein. Am Samstag folgt dann der Neujahrsempfang der SPD Würzburg mit Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig in der Franz-Oberthür- Schule.

Alle Informationen finden Sie unter: https://bayernspd.de/termine/