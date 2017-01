Neues Design für Würzburger Residenzlauf

Jetzt anmelden für 30. April 2017

In die 29. Runde geht der Würzburger Residenzlauf am Sonntag, 30.

April 2017. Nach 28 Jahren präsentieren die Organisatoren das neue

Design, das sich an den frischen Frühlingsfarben Grün und Blau

orientiert. Die Homepage www.residenzlauf.de, die die rockenstein AG

seit 1998 als langjähriger Sponsorpartner betreut, ist vom Würzburger

Internet-Service-Provider an das neue Design angepasst und völlig neu

gestaltet worden. Leicht verständlich und übersichtlich aufgebaut,

sind alle Informationen schnell zu finden und auf allen Endgeräten

abrufbar. Auch die Anmeldung für die größte Würzburger

Breitensportveranstaltung funktioniert online sehr komfortabel.

„Christoph und Alexandra Rockenstein als langjährige Partner unseres

Events haben sich von Beginn an selbst dieser Aufgabe angenommen und

mit ihrem Team unsere Vorstellungen wunderbar umgesetzt“, so

Organisationsleiter Reinhard Peter. Dabei ging es weniger um einen

spektakulären, verspielten Auftritt, sondern um eine klare Linie, die

den User möglichst schnell und mit wenigen Menüpunkten sofort zu den

gewünschten Infos und zur Anmeldung führt. „Wir brauchen unsere

Teilnehmer nicht mit der Homepage überzeugen, dass sie bei uns starten

sollen. Das sollten wir schon ganz allein durch die Qualität der

Veranstaltung und die Weiterempfehlung der Teilnehmer bewerkstelligen.

Wer auf unserer Seite ist, soll in erster Linie alles schnell finden.

Daher verzichten wir auf unnötigen Schnickschnack“. Gleichzeitig

bietet das neue Redaktionssystem dem Residenzlauf-Team die

Möglichkeit, jegliche Änderungen und neue Informationen ab sofort

selbst einstellen zu können. „Zum 30-jährigen Jubiläum 2018 wird es

weitere Innovationen im technischen Bereich geben“, verspricht

Vorstand Christoph Rockenstein.

Auch 2017 wird es wieder die großen Kindergarten- und Schulläufe

geben. Erneut sind die Handbiker und Rennrollstühle in einem eigenen

Rennen vertreten. „Das Würzburger Handbike-Rennen zählt in diesem Jahr

als Teil der bundesweiten Handbike-Trophy und wir erwarten das breite

deutsche Spitzenfeld“, erklärt Reinhard Peter. „Außerdem geht der Lauf

der Asse in die Wertung des DLV (Deutscher Leichtathletik Verband)

Nachwuchscups ein“. Die Veranstalter hoffen darauf, viele Deutsche

Nachwuchsläufer zum 29. Residenzlauf begrüßen zu dürfen. Im Hauptlauf

wird es wieder die Zeitlimitierung von 37 Minuten bei Männern und 43

Minuten bei Frauen geben. Wer schneller läuft, meldet sich im „Lauf

der Asse“ an und misst sich mit Spitzenathleten. „Der Schwerpunkt wird

aber der Breitensport bleiben“, versichert Reinhard Peter.

Traditionell überträgt die rockenstein AG die Laufergebnisse des 29.

Würzburger Residenzlaufes im Internet, informiert die Läufer via SMS

über ihr Ergebnis und fasst die Veranstaltung im Tageszeitraffer

zusammen. Alle daheim Gebliebenen können den Zieleinlauf sämtliche

Distanzen – 1,8 km (Jugend), 2,5 km, 5 km und 10 km – bequem im

Internet via Webcam verfolgen.

Online-Anmeldung unter: www.residenzlauf.de/anmeldung/online-anmeldung.html

Bis zum 17. April kann man sich für 8 Euro (Kinder und Jugendliche,

ohne Leihchip) bzw. 17 Euro (Erwachsene, ohne Leihchip) anmelden und

das volle Residenzlaufgefühl erleben, inklusive Start im großen Feld

und Finisher-Shirt.