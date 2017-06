NBBL-Qualifikationsturnier am 10./11. Juni im Deutschhaus-Gymnasium

Am 10./11. Juni haben Trainer Sören Zimmermann und sein Team in der ersten Quali-Runde die Crailsheim Merlins, die ScanPlus Baskets Elchingen und den TS Jahn München in der Sporthalle des Würzburger Deutschhaus-Gymnasiums zu Gast. Die ersten Drei des Turniers qualifizieren sich für die zweite Runde am 17./18. Juni an einem noch nicht bekannten Ort, wobei die Ergebnisse mitgenommen werden.

„Unser Kader steht, wir sind seit Anfang Mai im Training“, sagt Zimmermann: „Die Bedingungen sind bei diesen Temperaturen natürlich sehr hart, die Jungs müssen in der Halle ganz schön schwitzen. In der ersten Woche der Pfingstferien arbeiten wir am Feinschliff für die Qualifikation. Wir freuen uns auf das Heim-Turnier und wollen unseren Heimvorteil nutzen.“