Der Würzburger Dirk Nowitzki hat in der NBA die höchste Niederlage seiner Karriere einstecken müssen: In Philadelphia mussten sich seine Dallas Mavericks mit 74:116 geschlagen geben – 42 Punkte Differenz hatte der Würzburger in seiner langen Karriere bis dahin noch nicht hinnehmen müssen.

Einen Tag später führte Nowitzki die Mavericks aber mit 23 Punkten schon wieder zum 111:104-Sieg bei den Brooklyn Nets.