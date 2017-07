Nationalpark Rhön ja oder nein – darum geht es noch gar nicht

Welche Auswirkungen hat ein dritter Nationalpark in Bayern für uns? Mit dieser Frage beschäftigen sich momentan Landräte, Bürgermeister, Gemeinderäte und auch zahlreiche Bürger. Auch in der Rhön. Es ist ein sehr emotionales Thema, denn es entscheidet über viele Themen in der Zukunft. Was bedeutet es für die Holzwirtschaft, für die Jagd oder den Tourismus. Viele Fragen sind offen. Deswegen wird der Nationalpark auch sehr kritisch gesehen und diskutiert. Wird vom bayerischen Umweltministerium wirklich so auf eine Entscheidung der Gemeinden und Kommunen gedrängt, ob ein Nationalpark entstehen soll oder nicht? In der Marktgemeinde Schondra im Landkreis Bad Kissingen wurde am Dienstagabend wurde jetzt ein Stück weit Klarheit geschaffen!