Der Nachhaltigkeitspreis geht in die fünfte Runde. Der Preis wird von der Region Mainfranken GmbH verliehen, welche sich für die regionale Wettbewerbsfähigkeit in Mainfranken einsetzt. Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den Themen Klima und Energie, Ziel ist es mit dem Preis die Nachhaltigkeit und das Umweltbewusstsein in der Region auszuzeichnen, zu fördern und dadurch Motivation zur Nachahmung erregen. Bewerben kann sich vom 20. März bis zum 03. Juli 2017 jeder mittelfränkische Arbeitgeber. Gewürdigt werden dann die Leistungen in Sachen Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Klimaschutz im Rahmen einer Preisverleihung.

Weitere Infos finden sie unter www.mainfranken.org/nachhaltigkeit