Nach Messerattacke in der Würzburger Fußgängerzone – Polizei sucht weiter nach Zeugen

Am vergangenen Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Schmalzmarkt in Würzburg. Hierbei wurde ein 25-Jähriger von einem 20-Jährigen durch einen Messerstich schwer verletzt. Einer der drei festgenommenen Verdächtigen befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft. Nun bittet die Kriminalpolizei Würzburg erneut dringend um Zeugenhinweise zur Tat.

Besonders wichtig könnten die Aussagen eines ca. 40- bis 50-jährigen Mannes sein, der sich in Begleitung einer Frau am Tatort befunden und versucht haben soll, den Streit zu schlichten. Dieser Mann und auch weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.