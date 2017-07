Weil Feiernde wohl Grillkohle an der Freizeithalle in Waigolshausen entsorgt hatten, kam es am Samstag zu einem Containerbrand. Das Feuer griff auf den Anbau der Freizeithalle über. Auch das Dach wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren aus Waigolshausen und Werneck konnten den Brand jedoch zügig stoppen. Laut eigener Angaben hätte das Feuer sich auf die gesamte Halle ausgebreitet, wenn das Feuer nicht so früh entdeckt worden wäre.