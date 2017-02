Mitmachkonzert in der Würzburger Hochschule für Musik

Die Domschule Würzburg lädt in Kooperation mit der Würzburger Hochschule für Musik am Samstag, 11. Februar zu einem Mitmachkonzert für Jung und Alt unter dem Motto „Hand in Hand von Land zu Land“ in den Kammermusiksaal der Würzburger Hochschule für Musik ein. Studenten der Elementaren Musikpädagogik musizieren bei dem Konzert für und mit Familien. Es wird eine unterhaltsame Mit-Mach-Geschichte mit musikalischen, tänzerischen und erzählenden Elementen geboten. Der Eintritt ist frei. Anmeldung per E-Mail bei veranstaltungen@hfm-wuerzburg.de. Ein weiterer Termin ist am Donnerstag, 16. Februar, um 17 Uhr im Würzburger Burkardushaus.