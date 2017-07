Am Dienstag, den 18. Juli, bringt die Miro Nemec Band die Frankenfestspiele Röttingen zum beben. Miro Nemec alias Ivo Batic kennt man eigentlich als Münchner Kommissar, aus der ARD. Aber an diesem Abend verwandelt er die Bühne auf der Burg Brattenstein in den „Tatort Röttingen“. Die Besucher erwarten Hits von den Rolling Stones über die Beatles bis hin zu AC/DC. Karten für einen Sitzplatz kosten 24 Euro und sind ab 18:30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.