Merkel kommt nach Würzburg und Sie sind live dabei!

Die Vorbereitungen für den Diözesanempfang 2017 in Würzburg mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel sind so gut wie abgeschlossen. Rund 2000 Teilnehmer und etwa 170 Ehrengäste aus Politik, Gesellschaft und Kirche werden am Montagabend, den 23. Januar, im Congress Centrum Würzburg erwartet.

Der gesamte Diözesanempfang wird ab 19 Uhr LIVE im Internet unter www.aktuell.bistum-wuerzburg.de/dioezesanempfang sowie auf katholisch.de live übertragen. Der Bayerische Rundfunk bietet ebenfalls einen Livestream von der Veranstaltung an.

Im Umfeld der Veranstaltung im CCW wird mit Verkehrsbehinderungen gerechnet. Den Besuchern werden der Viehmarkt und die Talavera als Parkplätze empfohlen.