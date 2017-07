Mercedes überschlägt sich bei Ausweichmanöver

Bei einem Verkehrsunfall auf der B8 zwischen Marktheidenfeld und Remlingen wurde am Montagmorgen eine Person leicht verletzt. Der Fahrer eines Mercedes war in Richtung Würzburg unterwegs, als plötzlich ein Volvofahrer auf die Bundesstraße einfuhr. Der Mercedesfahrer versuchte auszuweichen, touchierte den Volvo jedoch an einer Stelle. Beim Ausweichmanöver kam der Mercedes von der Fahrbahn ab und überschlug sich, bis er schließlich auf dem Dach liegen blieb. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von über 50000 Euro.