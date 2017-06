Meldungen zum iWelt-Marathon 2018 möglich

Sechs Wochen sind seit dem iWelt-Firmenlauf in Eibelstadt sowie seit dem iWelt-Marathon-Würzburg inzwischen vergangen, und viele Teilnehmer schwelgen noch immer in schönen Erinnerungen. Mindestens ebenso schön wie der Rückblick ist die Vorfreude auf das nächste Event im kommenden Jahr: Am 13. Mai 2018 findet der 18. iWelt-Marathon Würzburg statt. Vier Tage zuvor ertönt der Startschuss zum Firmenlauf in Eibelstadt.

Wer dann auf der Strecke ganz schnell sein will, hat noch über zehn Monate Zeit für sein Training. Wer aber bei der Anmeldung zu den Schnellsten gehören will, muss gleich durchstarten. Denn ab sofort ist auf der Webseite www.wuerzburg-marathon.de die Onlinemeldung freigeschaltet.

Auch wer es noch nicht so eilig hat, sollte nicht zu lange zögern. Denn für den iWelt-Marathon und den Halbmarathon gilt nur bis zum Jahresende der günstigste Satz bei den Teilnahmegebühren. Und für den iWelt-Firmenlauf am 9. Mai sind die Startplätze limitiert.