In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in mehrere Feldscheunen am Ortsrand von Mühlhausen ein und stahlen gezielt hochwertige Werkzeuge. Sie erbeuteten dabei mehrere Geräte der Marken Bosch, Metabo und Stihl im Wert von 2.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0931/ 457-1630.