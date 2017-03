„Mainfranken singt“ im Cineworld Mainfrankenpark

Die Veranstaltung des Cineworld Mainfrankenpark „Mainfranken singt“ geht in die zweite Runde. Am Montag sind alle Musikbegeisterten eingeladen gemeinsam mit Scotty Riggins Hits quer durch die Musikgeschichte zu schmettern. Ob Gesangtalent oder nicht, hier steht der Spaß an erster Stelle. Die Texte laufen auf der großen Kinoleinwand, damit auch jeder mitsingen kann. Scotty Riggins stimmt an seiner Gitarre Lieder wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“ oder „Summer of 69“ an. Karten sind im Vorverkauf an den Kinokassen und im Internet erhältlich.