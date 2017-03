Mainfranken noch im Rennen

Der große Traum vom Popstar. Diesem gehen im Moment zwei Würzburger Studenten nach, indem sie sich in der bekannten RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ durchsetzen wollen. Für die 28-jährige Maria Voskania und den 19-jährigen Dominic Fritz ist bereits der erste Traum in Erfüllung gegangen. Denn sie sind im Recall weitergekommen und performen nun ihre nächsten Auftritte in Dubai. Die 28-jährige Schweinfurterin hat bereits Erfahrung, da sie mit Helene Fischer auf Tournee war und dort als Backgroundsängerin gesungen hat. Der Mode- und Marketing Student Dominic Fritz trat schon des Öfteren auf Bühnen auf unter anderem bei TV Touring. Damit hat er ebenfalls Erfahrung im Show-Buisness. Jetzt müssen sich die Würzburger Studenten in Dubai beweisen und dort um das Weiterkommen in die Nächste Runde kämpfen.