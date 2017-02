Männliche Komparsen gesucht

Für die bekannte Musicalproduktion „Jesus Christ Superstar“ von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice, die am 25. März 2017 im Großen Haus Premiere feiert, sucht das Mainfranken Theater Würzburg ab sofort männliche Komparsen im Alter zwischen 25 und 45 Jahren.

Eine Gruppe von Männern, die für den Personenschutz von Jesus verantwortlich ist, soll dargestellt werden. Erste Bühnenerfahrungen oder besondere Fähigkeiten brauchen die Interessenten nicht vorzuweisen. Allerdings sollten sie vorzugsweise hoch gewachsener Statur und terminlich flexibel sein, um in den bereits begonnenen Proben kurzfristig einsteigen zu können.

Das öffentliche Casting findet am Freitag, den 10. Februar um 17:00 Uhr statt. Der Treffpunkt ist am Bühneneingang in der Ludwigstraße.

Detaillierte Informationen zu den Probeterminen und Aufführungen werden beim Castingtermin bekannt gegeben.