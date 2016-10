LKW-Batterien auf der A3 entwendet

Am letzten Wochenende wurden auf der Autobahnbaustelle an der A3 bei Randersacker mehrere Fahrzeugteile und Lkw-Batterien im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Fahrzeuge der Baufirma standen über das Wochenende auf dem Abstellplatz an der Anschlussstelle Randersacker neben der B13. Am Montagmorgen stellten die Fahrer fest, dass einige Arbeitsgeräte lahmgelegt worden waren. Die bisher unbekannten Diebe hatten von mehreren Muldenkippern, einem Tanklaster und einer Kehrmaschine insgesamt 10 Batterien ausgebaut und abtransportiert. Außerdem wurden an einem 7,5 Tonnen schweren Traktor mit Wassertank und Kehrwalze zwei Kugelköpfe und Bolzen abmontiert. Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried ermittelt und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen die im Zeitraum von Freitag, 12:00 Uhr und Montag, 07:00 Uhr an der Baustelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bitte bei der Autobahnpolizei unter der Tel.-Nr. 09302 – 9100 melden.