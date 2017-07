Seit vielen Jahren veranstaltet die kommunale Jugendarbeit der Stadt Schweinfurt einen Seetag am Schweinfurter Baggersee. So war es auch am Sonntag wieder der Fall. Zusammen mit der Wasserwacht, der Bike-Unit, dem Kletterwald und dem Beach-Cafe, sowie DJK Kanu wurde wieder ein buntes Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt. Das beliebte Freizeit-Domizil war deshalb auch am Sonntag gut besucht. Trotz der ein oder anderen Wolke am Himmel.