Kurzzeitige Wasserabstellung in Oberdürrbach

Am Dienstag, den 21.03.17 wird in den frühen Morgenstunden das Wasser in Oberdürrbach abgestellt. Betroffen sind vor allem die höher gelegenen Haushalte im Bereich Ortseingang von Grombühl kommend. Abgestellt wird das Wasser von 01:00 Uhr bis 05:00 Uhr und zur Überbrückung empfiehlt die WVV, Eimer mit Wasser oder eine volle Badewanne bereit zu stellen. Betroffen sind die Haushalte in den Straßen, Am Wandberg, An der Steige, Dr.-Omymus-Straße, Hüttenweg, Johann-Salomon-Straße, Kreuzbergstraße, Leibigstraße, Lothar-Forster-Straße, Mohnstraße, Obere Wand, Oberhofstraße, Peter-Haupt-Straße, Ringstraße, Siedlungsstraße, Weinbergweg, und Ziegelhütte.