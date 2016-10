Kulturherbst 2016: Leseabend und Weinwanderung in Röttingen

Für alle Kulturbegeisterten hat die Stadt Röttingen am kommenden Wochenende gleich zwei besondere Highlights zu bieten.

Am Samstag lädt der Gewölbekeller um 19.30 Uhr zu einer „schaurig schönen“ Lesung mit Peter Greif. Der Abend ist Teil der Reihe „Jazz und Kultur“. Präsentiert werden Erzählungen der schwarzen Romantik, stimmungsvoll begleitet von musikalischen Einlagen des Würzburger Trios „Clarino“. Spannung und Grusel sind bei dieser Veranstaltung garantiert!

Schon einen Tag später nimmt Sie Helmut Cerdini mit auf die Wanderung „Wein & Talschönheiten am Petzeroth“. Der Weingästeführer begleitet Sie durch die idyllischen Hänge des Weinberges und erzählt dabei Interessantes rund um Weinbau, Rebenkultur und Geschmacksrichtungen verschiedener Weinsorten. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenfrei. Alle Interessierten treffen sich um 13.30 Uhr am Festplatz an der Tauber.