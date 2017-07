Kürnach: Pkw überschlägt sich

Kürnach, Lkr. Wü. An der Abfahrt der Bundesstraße nach Kürnach von Würzburg kommend ist es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Pkw-Fahrer gekommen. Ein 60-jähriger VW-Golf Fahrer geriet in der leichten Rechtskurve ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er in der Böschung gegen einen Baum, überschlug sich mit seinem Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde mit einem schweren HWS-Trauma ins Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro.