Kreismusikfest Aub

Das Kreismusikfest in Aub findet an dem gesamten Wochenende statt. Mit der süddeutschen Band „Die schwindligen 15“ ist am Samstagabend von Blasmusik bis hin zu Rock und Pop alles geboten. Die Non-Stop Show namens „Ernst Mosch meets AC/DC“ beginnt um 20:00 Uhr an der Spitalbühne am Fränkischem Spitalmuseum Aub. Und am Sonntag findet ab 10:00 Uhr der ökumenische Gottesdienst mit anschließendem Mittagessen statt, musikalisch begleitet wird dies von der Musikkapelle Oellingen. Anschließend findet ein großer Festzug um 14:00 Uhr auf dem Spitalgelände statt. Zum Festausklang spielt dort die Musikkapelle Gelchsheim.

Was: Kreismusikfest in Aub

Wann: 08. – 09.07.2017 (2-tägige Veranstaltung)

Wo: Spitalbühne am Spitalmuseum