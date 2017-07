Am Sonntag gibt es für Naturfreunde eine kostenlose Führung am Unterlangenberg in Retzstadt mit einer ebenfalls kostenlosen Weiprobe im Anschluss. Beginn der Veranstaltung ist um 10:00 Uhr am Parkplatz vor dem Weingut May. Eine Telefonische Anmeldung ist hier Erforderlich. Telefonnummer oder e-Mail Adresse finden Sie im Internet.

Was: Naturführung in Retzstadt mit Weinprobe

Wann: 09.07.2017

Wo: Weingut May