Kleines Jubiläum in Schweinfurt – Weinfest auf dem Marktplatz

Ab Donnerstag findet das Weinfest auf dem Schweinfurter Marktplatz statt. In diesem Jahr ist es die 5te Auflage. Beim kleinen Jubiläum wird das Weinfest um einen Tag verlängert. Auch am Feiertag am kommenden Dienstag ist das Schlemmen mit Schoppen auf dem Markplatz also möglich. 40 Weine aus der Region werden auf dem Schweinfurter Weinfest ausgeschenkt. Dazu gibt es an jedem Tag ein Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein. Eröffnet wird das Weinfest am Donnerstag um 18.30 durch Oberbürgermeister Sebastian Remelé und Weinprinzessin Anna Paul.