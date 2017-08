Weinfeste, Stadtfeste und vieles mehr. Im August ist in der Region Main – Rhön einiges los. Am Wochenende fand zum Beispiel das größte Weinfest Unterfrankens statt. Und zwar in Volkach. Aber auch in den Haßbergen sollte auf dem Markplatz ein Open Air Fest stattfinden. Gemütlich unterm freien Himmel zusammensitzen. Der Wettergott hat in diesem Jahr nur leider nicht mitgespielt. Dennoch kamen zahlreiche Besucher in Haßfurt´s Stadtmitte.