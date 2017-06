Wer schon einmal ein Vorgeschmack auf Kiliani haben möchte, kann diesen am Samstag in der Innenstadt bekommen. Ab neun Uhr wird in der Eichhornstraße eine Abordnung der Schausteller, der Stadt Würzburg, des Festwirts sowie des Almdorf-Wirts anwesend sein. Sie verteilen Luftballons und Zuckerwatte. Eine Gutscheinkanone und ein Glücksrad gibt es ebenfalls. Wichtige Informationen und die offiziellen Programme für Festzelt und Almdorf können als Flyer mitgenommen werden.