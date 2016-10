Weitere Parteien in Unterfranken haben ihre Spitzenkandidaten gewählt. Für die FDP tritt Karsten Klein an. Die Delegierten haben den Bezirksvorsitzenden am Samstag mit 95 % für die Bundestagswahl 2017 gewählt. Der 38jährige Forschungsreferent wird sich im kommenden Frühjahr um einen der vorderen Plätze auf der Landesliste bewerben.