Heute Morgen wurde auf der B26 zwischen Karlstadt und Stetten ein etwa siebenjähriges Kind gesichtet, welches an der Straße ein Auto verlassen hat und laut Zeugenaussagen nicht mehr in dieses zurückgestiegen ist. Das Auto fuhr anschließend wieder weg. Am Vormittag wurde ein Hubschrauber zur Suche eingesetzt. Noch liegen keine näheren Informationen vor. Die Polizeiinspektion Karlstadt versucht nun die Hintergründe zu klären und bittet um Hinweise unter der Notrufnummer 110.