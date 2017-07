Jubiläum auf dem Fußballplatz – FC Gerolzhofen wird 100 Jahre alt

Mitten im ersten Weltkrieg machte der Fußball auf seinem Siegeszug durch ganz Deutschland auch in Gerolzhofen halt. Nur wenige Jahre nach der Gründung großer Vereine wie dem FC Bayern München oder Borussia Dortmund gründeten einige junge Männer den FC 1917 Gerolzhofen. Lange Zeit war der FC Gerolzhofen der dominierende Verein in der Region. Der Traditionsverein wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Das wurde am Wochenende mit einem dreitägigen Fest gefeiert. Den Auftakt machte am Freitagabend das Spiel einer Auswahl des FC Gerolzhofen gegen die Traditionself des 1. FC Nürnberg.