JBBL: U16 der s.Oliver Würzburg Akademie in den Playoffs

JBBL:

s.Oliver Würzburg Akademie – Team Bonn/Rhöndorf 93:56

(22:22, 28:17, 26:11, 17:6)

s.Oliver Würzburg Akademie besiegt Team Bonn/Rhöndorf deutlich mit

93:56 (50:39) und trifft im JBBL-Achtelfinale in zwei Wochen auf die

Young Tigers Tübingen oder ratiopharm ulm**

Dank ihrer bisher stärksten Leistung in der Hauptrunde steht die U16

der s.Oliver Würzburg Akademie zum ersten Mal seit 2012 in den

JBBL-Playoffs: Das Team von Trainer Wolfgang Ortmann setzte sich dank

einer geschlossenen Teamleistung im Endspiel um Platz 4 der Gruppe 3 am

Sonntag mit 93:56 (50:39) gegen das Team Bonn/Rhöndorf durch – gleich

fünf Spieler punkteten zweistellig.*

Die klare Überlegenheit der Gastgeber – sie konnten zum ersten Mal seit

langer Zeit in Bestbesetzung antreten – gegen die Rheinländer begann

nach einem ausgeglichenen ersten Abschnitt in den zweiten zehn Minuten,

als sich die Akademiker zum ersten Mal absetzen konnten. Bis zur

Halbzeit hatten sie den Vorsprung bereits auf elf Punkte geschraubt. In

der zweiten Halbzeit gestatteten sie den Gästen, die vor einer Woche

noch die Regnitztal Baskets geschlagen hatten, nur noch ganze 17 Zähler.

Spätestens beim Spielstand von 76:50 nach dem dritten Viertel war klar,

wer das Feld als Sieger verlassen und sich Platz vier in der Gruppe und

damit die Qualifikation für das Achtelfinale sichern würde.

„Die Jungs haben in den letzten Wochen gut trainiert und heute eine

konzentrierte Leistung abgeliefert. Wir hatten das Spiel über weite

Strecken unter Kontrolle, nur im Angriff stockt es ab uns zu noch ein

wenig. Daran müssen wir bis zum ersten spiel des Achtelfinales in zwei

Wochen noch arbeiten“, sagte Wolfgang Ortmann. Vor dem Playoff-Start

gegen den Spitzenreiter der Gruppe 4 – entweder die Young Tigers

Tübingen oder ratiopharm ulm – steht am kommenden Sonntag noch die

bedeutungslose letzte Partie der Hauptrunde beim MTV Kronberg auf dem

Programm. Das Spiel wollen die Würzburger nicht nur nutzen, um sich auf

die Playoffs vorzubereiten: Sie wollen sich bei Kronberg auch für die

unglückliche Niederlage mit einem Zähler Differenz im Hinspiel revanchieren.

Quelle: s.Oliver Würzburg