Weinfeste gibt es in der Region viele. Zusammen sitzen, einen Wein trinken und das bei schönem Wetter. Hört sich nach einem guten Tipp für´s Wochenende oder nach Feierabend an. WENN das Wetter mitspielt. In Schweinfurt auf dem Markplatz hatten die Veranstalter gestern Abend ein wenig Pech. Einige haben sich von dem Regen aber nicht abhalten lassen und waren bei der Eröffnung des 5ten Schweinfurter Weinfestes mit dabei.