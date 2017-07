Entdecke dich und deine Welt mit Philipp Lahm. Zusammen mit der AOK Bayern startet die Stiftung des Weltmeisters ein ganz besonderes Projekt an Bayerns Schulen: Die Philipp Lahm Schultour. Eine Initiative bei der die Gesundheit der Kinder gefördert werden soll. In den nächsten zweieinhalb Jahren macht die Initiative an 46 Schulen in ganz Bayern halt. Nun ist die Philipp Lahm Schultour an der Montessori-Schule in Schweinfurt zu Gast.