Infoveranstaltung zur Schließung des Waldbades

Am Montag den 27. März um 19:00 Uhr wird Bürgermeister Norbert Endres mit seinem Geschäftsleiter Nicolas Lahovnik zum Thema Waldfreibad Rede und Antwort stehen. Die Infoveranstaltung wird in der Triefensteinhalle in Trennfeld stattfinden. Eine Entscheidung soll am 3. April in einer Gemeinderatssondersitzung gefällt werden. Die Reparaturen in Höhe von 50.000 Euro und das Defizit von 350.00 Euro sind laut Bürgermeister Endres untragbar, daher bleibt die Schließung unausweichlich. Turnhalle und Sportplatz sollen bestehen bleiben und die Einsparungen sollen genutzt werden um neue Freizeitaktivitäten zu schaffen.