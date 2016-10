Improvisationstheater trifft auf Theater Augenblick

Nicht nur das Mainfranken Theater in Würzburg startete jetzt in die neue Saison, sondern auch das Ensemble Theater Augenblick in Würzburg hat etwas besonderes für die nächsten drei Monate geplant. Im neuen Programm das Theaters Augenblick wird ein großes Jubiläum gefeiert, eine tiefgreifende Komödie gespielt und ein heiteres und besinnliches Konzert erklingen. Die Würzburger Beutelboxer feiern als Auftaktveranstaltung für diese Saison ihr 25 jähriges Jubiläum. Somit auch 25 Jahre Improvisationstheater in Würzburg.

Freitag, 18.Nov. 19:30 Uhr, Jubiläumsmatch, Würzburger Beutelboxer gegen 6aufKraut aus Nürnberg. Die Würzburger Beutelboxer fordern die Gruppe 6aufKraut aus Nürnberg in einem Impromatch heraus, denn bereits vor 25 Jahren haben sie das erste Match gegen diese in Würzburg ausgetragen. Die beiden Gruppen improvisieren noch nie da gewesene Szenen und kämpfen um die Gunst des Publikums.