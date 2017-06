Im Weinberg vom eigenen PKW überrollt – 56-Jähriger stirbt

Am Freitagmorgen ist ein 56-jähriger Mann in den Weinbergen bei Dettelbach im Landkreis Kitzingen tot aufgefunden worden. Der Mann war bereits am frühen Donnerstagmorgen zu Arbeiten im Weinberg aufgebrochen. Weil er am nächsten Morgen immer noch nicht zu Hause war, verständigte seine besorgte Ehefrau einen Bekannten, um nach dem Vermissten zu suchen. Dieser fand den Gesuchten in seinem Weinberg leblos unter seinem PKW liegend vor. Die verständigten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach derzeitigen Erkenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass der Würzburger seinen PKW auf einem unbefestigten Weg im Weinberg abgestellt hat und dieser dann aus bislang ungeklärter Ursache ins Rollen kam. Der Gesuchte wurde vom Fahrzeug offenbar überrollt und zog sich dabei tötliche Verletzungen zu. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Polizeiinspektion Kitzingen aufgenommen.