Illegal Strom abgezapft

Mit einem nicht alltäglichen Fall von Entziehung elektrischer Energie hatte es die Polizei Kitzingen am Samstag gegen 14 Uhr in Kitzingen zu tun. In einem Mehrfamilienhaus in der Kaltensondheimer Str. war den Mietern aufgefallen, dass die Nebenkostenabrechnungen einzelner Parteien stark angestiegen waren. Bei den Ermittlungen der Polizei wurde bekannt, dass einer der Mieter offensichtlich mittels eines langes Stromkabels aus dem gemeinsamen Waschkeller, in dem für jede Mietpartei eine separate Steckdose zum Betreiben von Waschmaschinen installiert war, Strom abzapfte und in seine Wohnung leitete.

Der genaue Schaden, der den Mietern dabei entstand ist noch nicht genau bekannt.