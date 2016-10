Hollywood trifft auf Broadway

Am Samstag den 22.Oktober um 20 Uhr findet in Hettstadt in der Herzog-Hedan-Halle ein Konzert von besonderer Art statt. Unter dem Motto „Hollywood meets Broadway“ können Sie viele verschiedene Melodien aus Filmen und Musicals hören. Die Stücke werden präsentiert von dem neu formatierten Blasorchesters des Musikvereins Hettstadt, unter der Leitung von Jürgen Reinhardt. Bereits im Jahre 2011 bot die Jugendblaskapelle (JBK Hettstadt) unter dem Motto „Hollywood meets Broadway“ ein beeindruckendes Konzerterlebnis. Die ca. 60 Musiker der neuen Orchesterformation, in dem Musiker aus der Jugendblaskapelle und der Musikkapelle gemeinsam musizieren, nahmen dies zum Anlass um auch 2016 (dem 20-jährigen Jubiläumsjahr der JBK) zu einem Konzertabend unter diesem Motto einzuladen. Bereits seit 20 Jahren ist das Blasorchester in ganz Mainfranken für seinen modernen Blasorchestersound mit Rhythmus-Section und Gesangssolisten bekannt, aber auch im In- und Ausland konnte das Orchester durch Konzertreisen viele Menschen beeindrucken. Der Kartenvorverkauf findet am Di 4.10.2016, von 18-19 Uhr im Alten Rathaus in Hettstadt statt. Danach können Restkarten über die Ticket-Hotline: 0931 / 404 8765 (ab 14 Uhr) oder per Email tickets@musikverein-hettstadt.de bestellt werden.