Herabfallende Eisplatte beschädigt Pkw auf A 3 – Niemand verletzt

Theilheim, Lkr. Würzburg. Am Montagvormittag hat auf der A 3 eine Eisplatte, die von einem fahrenden Sattelzug herabfiel, einen Pkw getroffen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Kurz nach der Anschlussstelle Rottendorf hatte sich die Eisplatte vom Planendach eines Sattelzuges gelöst und war auf die Frontscheibe und die Motorhaube des Pkw geknallt. Der 32 Jahre alte Lasterfahrer hatte den Vorfall wohl bemerkt. Er fuhr bis zur Rastanlage Würzburg und hielt, wie auch der unverletzt gebliebene 42-jährige Pkw-Fahrer, dort an. Der Lkw-Fahrer, der keinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat, musste für das zu erwartende Bußgeld eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Die Autobahnpolizei weist darauf hin, dass die Fahrer verpflichtet sind, ihre Fahrzeuge von Eis und Schnee zu befreien. Sie gibt folgendes Tipps: