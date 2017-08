Bis zu 37 Grad waren heute drin. Jeder, der heute frei hatte und den Tag am See oder im Freibad verbringen konnte darf sich glücklich schätzen. Es war einer der heißesten Tage des Jahres. Pünktlich zu den Sommerferien ist also auch der Sommer wieder zurück in Unterfranken. Und den haben heute auch richtig viele genutzt um einfach mal zu entspannen.