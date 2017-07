Bereits das dritte Punktspiel steht für die Schnüdel Reserve an diesem Wochenende an. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt die Bayernliga-Mannschaft im Willy-Sachs-Stadion die DJK Ammerthal. Bisher gab es eine Niederlage und einen Sieg für die Mannschaft von Ulli Baumann. Nach zwei Auswärtsauftritten will der FC nun zuhause erfolgreich sein. Mit einem Punkt kann man gegen die starken Ammerthaler schon gut leben. Wir schauen nun auf die anderen Bayernliga-Partien an diesem Wochenende.