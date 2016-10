Hasloch: 22-Jähriger bei Betriebsunfall schwer verletzt

Am Dienstagmittag kam es auf dem Gelände der ehemaligen Barthelsmühle zu einem schweren Betriebsunfall. In einem Fabrikationsraum für Fahrzeugteile hat sich ein 22-jähriger Mann lebensgefährliche Verletzungen zugezogen, als ein Reifenteil ihn im Brustbereich traf. Gegen 12.30 Uhr hatte der Arbeiter allein im Hof des Firmenanwesens Lkw-Reifen montiert. Vieles spricht dafür, dass sich beim Befüllen eines Reifens ein Sicherungsring explosionsartig löste und den Mann an der Brust traf. Der Chef fand den schwer verletzten 22-Jährigen und setzte sofort den Notruf ab. Ein Rettungshubschrauber flog den jungen Mann in eine Würzburger Klinik. Die Würzburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits übernommen, in die auch das Gewerbeaufsichtsamt eingebunden ist.